Спортобзор 09:54, 18 апреля 2019 г.



Гагаринская гонка по велоспорту-шоссе пройдет в рамках I тура Всероссийских соревнований в гонке-критериум. Участие в соревнованиях примут около 200 спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии, Хабаровска, Хакасии, Новосибирска и других регионов нашей страны. Это массовое и яркое спортивное мероприятие всегда собирает большое количество участников и болельщиков. Старт и финиш гонки организуют на бульваре Гагарина. Велосипедисты проедут по улицам Карла Маркса, 5 Армии и Свердлова. Принять участие в соревнованиях смогут и любители. Гонка пройдет 21 апреля.

Братчанин Андрей Дубынин выиграл первый этап Чемпионата России по картингу. Соревнования проходили в Ростовской области. Спортсмен выступал в классе ОК-Junior, по итогам двух финальных заездов он занял первое место. Кубок победителю вручил Виталий Петров, первый российский пилот, который оказался на подиуме Гран-при Формулы 1. В начале мая Андрей Дубынин примет участие во втором этапе Первенства России. Соревнования пройдут в Краснодаре.Семь медалей завоевали иркутские спортсмены на Всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою памяти Титова. Соревнования прошли в городе Краснознаменске Московской области. Больше 700 спортсменов со всей России боролись за звание лучшего. Иркутскую область представляли 32 бойца. Они завоевали две золотых, одну серебряную и четыре бронзовых медали. На высшую ступень пьедестала поднялись Александр Усольцев и ГилАни Санабаев.