Более трёхсот мероприятий, посвященных Дню Победы пройдут в Иркутске 17:01, 18 апреля 2019 г.



Более трёхсот мероприятий, посвященных Дню Победы пройдут в Иркутске. Старт даст Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». 10 тысяч лент начнут раздавать на улицах города с 25 апреля. Об акции «Бессмертный полк» будут информировать по телефону в Иркутском молодежном центре. Кроме того наведут порядок на городских улицах.

Заместитель мэра города Иркутска Елена Фёдорова рассказала: «Памятник Маршалу Советского Союза Жукову. Мытьё памятника, окраска скамеек, урн, ограждений, мытьё плиточного покрытия. Аналогично танк "иркутский комсомолец". памятник иркутянам погибшим при исполнении воинского долга. Весь бульвар имени Гагарина»

Утром в День Победы от танка "Иркутский комсомолец" отправится праздничная колонна. На площади графа Сперанского жители увидят показ военной техники. А завершится праздничный день залпами салюта под военные песни и голос Левитана.