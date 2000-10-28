С 1 мая начнут курсировать автобусы в садоводства

16:59, 18 апреля 2019 г.

С 1 мая начнут курсировать автобусы в садоводства. Проездные билеты на месяц уже сейчас начали выдавать в Приангарье. Право на бесплатный проезд имеют все категории граждан, для которых эта льгота предоставляется по федеральному законодательству и региональные льготники.

Для получения проездных билетов необходимы документ, удостоверяющий личность, и решение о праве на бесплатный проезд выданное управлением социальной защиты населения.



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