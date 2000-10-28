Мужчина устроил стрельбу на железнодорожной станции Торея в Чунском районе 16:56, 18 апреля 2019 г.



Мужчина устроил стрельбу на железнодорожной станции Торея в Чунском районе. Полицейские установили, местный житель распивал спиртные напитки со знакомыми, затем взял и у них ружье и пришел стрелять на станцию. Зачем он это сделал, объяснить не смог.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". А для стрелка из микрорайона Зеленого в Иркутске все закончилось принудительным лечением. Летом 2018 года он стрелял с балкона по машинам, потом пытался попасть в одного из полицейских, которые приехали на место происшествия, в итоге ранил прохожего. По версии следствия, мужчина был в алкогольном и наркотическом опьянении. Иркутский областной суд принудительно направил иркутянина в психиатрический стационар.