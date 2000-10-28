Жители Приангарья отдали мошенникам за три месяца этого года на 26 млн руб. больше, чем за весь прошлый год 16:55, 18 апреля 2019 г.



Жители Приангарья отдали мошенникам за три месяца этого года на 26 млн руб. больше, чем за весь прошлый год. Так в 2018-ом аферисты получили от жителей области 8 млн руб., а за три месяца этого года уже 34 млн. Причем схемы мошенничества остаются неизменными из года в год, подчеркивают сотрудники МВД.

В Сибири Иркутская область сейчас занимает четвертое место из 10-ти по активности мошенников, а по России – 20-е. В этом году создан отдел по раскрытию мошенничеств и дистанционных преступлений, в состав которого вошли 12 человек. Их силами установлены 30 лиц, подозреваемых в мошеннических действиях.