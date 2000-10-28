Спортобзор 13:16, 16 апреля 2019 г.



Иркутская область примет участие во всероссийском фестивале дворового футбола. Более 20-ти футбольных команд Приангарья летом сразятся на региональном уровне. Торжественная церемония открытия турнира состоится 18 мая во Всероссийский день футбола. Финальный этап фестиваля дворового футбола пройдет в Санкт-Петербурге в последние дни августа.

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Чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории до 51 киллограмма стал представитель Приангарья Сергей Макаров.Соревнования проходили в спорткомплексе «Байкал-Арена». Он завоевал право в составе сборной нашей страны выступить на чемпионате мира в Турции в ноябре. В чемпионате России приняли участие спортсмены из восьми федеральных округов. Иркутская область впервые принимала чемпионат и первенство России по кикбоксингу. Все призеры первенства попали в состав сборной страны и смогут защитить ее честь на первенстве Европы, которое пройдет в Венгрии в сентябре. Мотофестиваль "Степной ветер" пройдет в Монголии в июне. Мероприятие проводится пятый год и в этот раз пройдет по маршруту «Великого чайного пути» по территории России и Монголии. В 2018 году участие в мотофестивале приняли представители клубов из Москвы, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, Владивостока, Якутии, а также Франции, Германии, Польши, Венгрии, Индии и Японии.