Недавно открытая пещера в Ольхонском районе станет региональным памятником природы 13:15, 16 апреля 2019 г.



Недавно открытая пещера в Ольхонском районе станет региональным памятником природы. Сейчас готовятся документы для Минприроды России. Ученые считают, что статус необходимо присвоить как можно скорее, чтобы обеспечить объекту безопасность.

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Уникальный природный объект, исследователи обнаружили в октябре прошлого года. Внутри пещеры исследователи нашли многовековой ледник. По нему можно определить изменения климата Иркутской области на протяжении нескольких тысячелетий.