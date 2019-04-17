Недавно открытая пещера в Ольхонском районе станет региональным памятником природы

13:15, 16 апреля 2019 г.

Недавно открытая пещера в Ольхонском районе станет региональным памятником природы. Сейчас готовятся документы для Минприроды России. Ученые считают, что статус необходимо присвоить как можно скорее, чтобы обеспечить объекту безопасность.

Уникальный природный объект, исследователи обнаружили в октябре прошлого года.  Внутри пещеры исследователи нашли многовековой ледник. По нему можно определить изменения климата Иркутской области на протяжении нескольких тысячелетий.



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