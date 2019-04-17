«Почта России» планирует увеличить тарифы на доставку печатной прессы 13:14, 16 апреля 2019 г.



«Почта России» планирует увеличить тарифы на доставку печатной прессы. Повышение составит не более 10% . Это отразится на стоимости подписки на газеты и журналы. По прогнозам экспертов, с учетом роста цен на бумагу такое подорожание может достигнуть 20%.

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Издатели предлагают субсидировать почту из бюджета. Раньше таким образом удавалось покрывать убытки на подписку. Сейчас финансирование сократили. Многие издания находят выход в том, что предлагают по подписке электронный формат, а районные газеты ведут редакционную подписку и стараются доставлять экземпляры до читателей самостоятельно.