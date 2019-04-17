Санитарную уборку начали с парков и скверов в Иркутске 13:11, 16 апреля 2019 г.



Санитарную уборку начали с парков и скверов в Иркутске. Половину уже привели в порядок. Уже более 3000 жителей приняли участие в генеральной уборке. За две недели собрали около 5000 тонн мусора. По всему Иркутску убирают несанкционированные свалки. Службы города начали мыть информационные знаки, светофоры, ограждения и остановки. На дорогах приступили к ямочному ремонту, затем наносят разметку.

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Как рассказала председатель обустройства администрации Иркутска Елена Федорова: «Новшество этого года, все жители могут зайти по ссылочкам, это у нас на основном нашем сайте, вот такие по округам у нас интерактивные карты. Где место определено, это по всем 4 округам, ссылочки можно дать прямо в эфир и место, время самое главное.То есть какая дата 27, 20, потому субботники идут уже, и в эту субботу и в прошлую были.»

Желающих сделать город чистым с каждым годом становится все больше. К городскому субботнику, он пройдет 27 апреля, на каждый округ выдадут дополнительно по одной тысяче пар перчаток и по три тысяче мусорных мешков.