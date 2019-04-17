7 миллионов рублей собрали для Ивано-Матрёнинской больницы меценаты в Москве 13:09, 16 апреля 2019 г.



7 миллионов рублей собрали для Ивано-Матрёнинской больницы меценаты в Москве. Аукцион "Дыхание жизни" впервые провёл благотворительный фонд имени Юрия Тена. Все представленные лоты были связаны с Байкалом. Самым дорогим предметом аукциона стал «Ловец омуля» именитого скульптора Сергея Фалькина.

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Стоимость бронзовой статуэтки на вечере составила семьсот семьдесят тысяч рублей. Меценаты пожертвовали более 6 миллионов рублей. Еще миллион перечислили благотворители, которые не смогли принять участие в мероприятии. Деньги направят на оснащение Центра хирургии новорожденных Ивано-Матрёнинской детской больницы, туда закупят современные эндоскопические приборы.