7 миллионов рублей собрали для Ивано-Матрёнинской больницы меценаты в Москве
13:09, 16 апреля 2019 г.
7 миллионов рублей собрали для Ивано-Матрёнинской больницы меценаты в Москве. Аукцион "Дыхание жизни" впервые провёл благотворительный фонд имени Юрия Тена. Все представленные лоты были связаны с Байкалом. Самым дорогим предметом аукциона стал «Ловец омуля» именитого скульптора Сергея Фалькина.
Стоимость бронзовой статуэтки на вечере составила семьсот семьдесят тысяч рублей. Меценаты пожертвовали более 6 миллионов рублей. Еще миллион перечислили благотворители, которые не смогли принять участие в мероприятии. Деньги направят на оснащение Центра хирургии новорожденных Ивано-Матрёнинской детской больницы, туда закупят современные эндоскопические приборы.