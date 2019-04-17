Экспертиза российских учебников будет проводиться министерством просвещения каждые пять лет 13:07, 16 апреля 2019 г.



Экспертиза российских учебников будет проводиться министерством просвещения каждые пять лет. В ведомстве начнут проверять пособия на наличие информации, направленной на формирование неуважительного отношения к России, ее органам власти и основным религиям.

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Ответственность за одобренный учебник станут нести эксперты — издателей обяжут публиковать их имена на обороте титульного листа. В феврале учебник по экономике для 10-11 классов доктора экономических наук Игоря Липсица в 23-м издании исключили из федерального перечня из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».