До прожиточного минимума повысят выплаты опекунам детей-сирот в Иркутской области 13:06, 16 апреля 2019 г.



До прожиточного минимума повысят выплаты опекунам детей-сирот в Иркутской области. Изменения в закон приняли на сессии Законодательного собрания региона. Сегодня выплата составляет 5 тысяч 200 рублей, если считать районные коэфициенты.

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Сумма меньше нынешнего прожиточного минимума в два раза. После измениний выплата будет 10 тысяч 700 рублей. В Иркутской области такой мерой поддержки смогут воспользоваться около 15 тысяч семей, где есть дети-сироты и дети, которые остались без попечения родителей.