Подозреваемых в кражах крышек канализационных люков задержали в Ангарске

13:04, 16 апреля 2019 г.

Подозреваемых в кражах крышек канализационных люков задержали в Ангарске. Напомним, на прошлой неделе с улиц города нефтехимиков пропали 20 металлических изделий на сумму больше 110 тысяч рублей. Заглушки украли на участке улиц Маяковского до Иркутской.

Полицейские выяснили, трое местных жителей ночью и днем снимали крышки люков и сдавали в пункт приема металла. На сегодняшний момент изъяли 12 штук. Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы. А Ангарскому водоканалу пришлось купить новые антивандальные люки.



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