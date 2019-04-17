Больше шестидесяти человек укусили клещи с начала сезона в Иркутской области 12:58, 16 апреля 2019 г.



Больше шестидесяти человек укусили клещи с начала сезона в Иркутской области. Двадцать пострадавших дети. Готовы уже первые результаты исследований. 3 клеща оказались заражены боррелиозом. Укусы зафиксировали в Иркутске, Заларинском, Боханском и Баяндаевском районах.

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Но самым опасным называют Иркутский район. Специалисты отмечают, в этом году клещи проснулись аномально рано, в конце февраля. Вся причина в оттепели. Самое главное, не допустить присасывания клещей. Нужно использовать специальные средства, носить защитную одежду, не ходить по зарослям прошлогодней травы. Если все же клещ укусил, нужно немедленно обратиться в медицинскую организацию.