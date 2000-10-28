Стражи порядка задержали пьяного водителя школьного автобуса 12:56, 16 апреля 2019 г.



Стражи порядка задержали пьяного водителя школьного автобуса. Он вёз на занятия более десяти детей. Школьный автобус для проверки документов у водителя, остановили полицейские, дежурившие в районе поселка Маркова.

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От мужчины исходил сильный запах алкоголя. Инспекторы ГИБДД провели тест на наличие алкоголя. Норма содержания алкоголя в организме водителя превышала допустимую норму более чем 5 раз. Если бы водителя не остановили полицейские, поездка в школу для маленьких пассажиров вполне могла закончиться трагически. Как пьяного водителя выпустили на рейс и вообще, проходил ли он медосвидетельствование перед тем как сел за руль. Сейчас это устанавливается.