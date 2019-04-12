Устроили несанкционированную свалку под Нижнеудинском подрядчики регионального оператора «Север» 15:20, 12 апреля 2019 г.



Устроили несанкционированную свалку под Нижнеудинском подрядчики регионального оператора «Север». По информации прокуратуры, оператор заключил договор на транспортировку мусора с двумя индивидуальными предпринимателями.

По условиям подрядчики должны были вывозить мусор на площадку временного накопления на территории района. Однако полигон не был организован, поэтому мусор сгружали на землю. Нижнеудинская межрайонная прокуратура обязала регионального оператора зоны «Север» устранить нарушения.