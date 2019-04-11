Спортсмены Приангарья завоевали пять медалей на первенстве Сибири по греко-римской борьбе среди юношей. 14:27, 11 апреля 2019 г.



Спортсмены Приангарья завоевали пять медалей на первенстве Сибири по греко-римской борьбе среди юношей. В соревнованиях приняли участие более трехсот спортсменов из девяти сибирских регионов. Две золотые медали выиграли борцы из Братска Павел Уколов и Владимир Зудов. В весе до 75 килограммов победителем стал ангарчанин Дмитрий Клочков. Соревнования проходили с 4 по 7 апреля в Горно-Алтайске. Борцы Иркутской области будут учавствовать на первенстве России, которое состоится в конце мая во Владимире.

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В Иркутске во Дворце спорта «Труд» 13 и 14 апреля пройдет первенство Сибири по танцевальному спорту среди юношей и девушек 12-13 лет. В турнире примут участие около сорока сильнейших пар из разных регионов. От Приангарья в первенстве Сибири примут участие представители иркутских танцевальных клубов «Байкал-Данс», «Гармония», «Лотос» и других. Также в турнире примут участие спортсмены из Ангарска, Усть-Илимска, Братска. В первый день соревнования начнутся в 9 часов