Сборник о культуре старожилов Усть-Илимского района презентовали в Доме народного творчества 11:36, 11 апреля 2019 г.



"Традиционная культура русских старожилов Усть-илимского района". Так называется сборник материалов, который выпустил Иркутский областной Дом народного творчества.В сборнике представлена история того, как менялся привычный уклад жизни селян при строительстве ГЭС. Как рассказала ,Лидия Мельникова ведущий специалист по фольклору Иркутского областного Дома народного творчества: «Основа информации, которую я записываю, до войны и после войны, естественно и во время войны, чтобы было какие, например, какая пища была, какая кукла, одежда.»

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Автор сборника посетила поселки НЕвон, Кеуль, Тубинский, Эдучанка, Седаново, деревню Подьеланка, село Ершово. Там она собирала информацию. Лидия Мельникова: «Я думаю, что это даже общечеловеческая программма сохранить наследие. Наследие сохраняется для чего, для того, чтобы наши предки все-таки, то что они оставили нам в наследство хотелось бы передать нашим внукам, правнукам и так далее.»

Это уже третье издание из серии "Этнография Иркутской области". О том, как проходила сама экспедиция сняли документальный фильм "Бурундуки". Он тоже стал своеборазным документом истории