Два объекта культурного наследия отреставрируют в Иркутске до конца года. Это дома-памятники. 11:29, 11 апреля 2019 г.



Два объекта культурного наследия отреставрируют в Иркутске до конца года. Это дома-памятники. Первый находится на улице Тимирязева, это старинный "доходный дом", второй на улице Сурикова -жилой дом тысяча восемьсот пятидесятого года постройки.

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Сейчас восстанавливают ещё четыре объекта по улице Октябрьской Революции, Радищева и Декабрьских Событий, - сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Как правило, реставрация одного объекта занимает 3 года. Каждый этап работ строго контролируется. Реставрация идет за счет инвесторов. Здания потом приспособят под современные нужды: магазины, офисы, административные здания