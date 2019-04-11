Яблоки и груши запретил ввозить из Белоруссии Россельхознадзор 11:22, 11 апреля 2019 г.



Яблоки и груши запретил ввозить из Белоруссии Россельхознадзор. Ведомство не исключает, что под видом белорусской продукции могут поставлять фрукты из стран, в отношении которых введены продовольственные санкции.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

В начале апреля на границе задержали почти 40 машин с яблоками и грушами без документов. Фрукты пытались ввезти незаконно. К тому же, задержали почти 70 машин, которые фитосанитарная служба Белоруссии сертифицировала как фрукты белорусского происхождения. Но яблоки и груши в этой стране закончились еще в феврале. Об этом сообщает Интерфакс.