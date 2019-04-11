До 20 тысяч рублей увеличат единовременную выплату медработникам и педагогам. 10:58, 11 апреля 2019 г.



До 20 тысяч рублей увеличат единовременную выплату медработникам и педагогам. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время оглашения послания Заксобранию региона.

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Такую премию выдают с этого года к профессиональным праздникам по решению губернатора. Сейчас это 10 тысяч рублей. К тому же, расширят и категории тех, кто сможет получать такую выплату. Это работники культуры, учреждений социальной защиты, спорта и помощники воспитателей. Также зарплаты бюджетников проиндексируют с учетом уровня квалификации работника, сложности и качества выполняемых работ, а также эффективности деятельности по заданным показателям и критериям. На эти цели выделят свыше трех миллиардов рублей.