В шесть раз увеличить штраф за превышение скорости предлагает ГИБДД. 17:42, 11 апреля 2019 г.



В шесть раз увеличить штраф за превышение скорости предлагает ГИБДД. Если водитель проедет быстрее на 20-40 километров в час, то его могут оштрафовать не на 500 рублей, а на 3 тысячи. В ведомстве считают, что таким образом сдержат постоянный рост количества нарушителей. К тому же предлагают лишить возможности уплаты половины штрафа для 20-дневный срок для тех, кто неоднократно нарушает скорость.

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Для таких гонщиков предлагают ввести индивидуальные штрафы. Председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил, что введение штрафа за превышение скорости до 20 километров не поможет бороться с авариями, а просто появится дополнительный сбор денег за незначительные нарушения. Превышение же скорости на 20-40 километров в час Антон Цветков назвал абсолютно правильным решением, ведь оно может привести к ДТП. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД. Он отметил, что необходимо создавать такое качество дорог, которое позволит автомобилистам перемещаться быстрее при том же уровне безопасности движения. Об этом сообщают РИА Новости