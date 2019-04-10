Губернатор Иркутской области выступил с ежегодным посланием. 17:56, 10 апреля 2019 г.



Обеспечить системный рост зарплат в различных отраслях экономики необходимо в Иркутской области. Об этом заявил Губернатор Сергей Левченко в рамках ежегодного Послания Законодательному Собранию. Глава региона поручил профильным министерствам и ведомствам разработать и включить в Госплан Иркутской области приоритетный региональный проект по росту зарплат.

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Он также подчеркнул, что помощь должна быть оказана не только тем, кто официально находится за чертой бедности, но и работникам, имеющим невысокий доход в семье. Как пояснил Сергей Левченко, по сути, бедные у нас - это не те, кто получает формально меньше прожиточного минимума, а те, кто живет на 15, 20, 25 тысяч рублей в месяц. При нынешних ценах это крайне низкий уровень жизни.