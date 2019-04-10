Иркутская область вошла в число 17 регионов с повышенным уровнем наркомании среди подростков. 17:50, 10 апреля 2019 г.



Иркутская область вошла в число 17 регионов с повышенным уровнем наркомании среди подростков. Об этом сообщил генеральный прокурор России Юрий Чайка Совету Федерации. Генпрокурор отметил, что власти принимают недостаточные меры для раннего выявления употребления, пресечения оборота наркотиков среди подростков.

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В 2018 году в России прокуратура выявила более шести тысяч нарушений в сфере профилактики наркомании среди несовершеннолетних. К дисциплинарной ответственности ведомство привлекло более тысячи человек, к административной - тридцать. Лидерами среди несовершеннолетних потребителей наркотиков стал Забайкальский, Красноярский край и Московская область.