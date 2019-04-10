О страшных последствиях палов травы сняли ролик в МЧС России. 17:39, 10 апреля 2019 г.



О страшных последствиях палов травы сняли ролик в МЧС России. От неосторожного обращения с огнем может пострадать лес, дома и, главное, люди.

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Особый противопожарный режим введен на большей части территории Иркутской области с 10 апреля. Любой открытый огонь запрещен. Устраивать пикники разрешено исключительно в специально обустроенных для этого местах.

Как рассказал, заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Василий Разумнов: «Именно из-за личной неосторожности обращения с огнем, оставление огня без присмотра в прошлом году на территории Иркутской области произошло более 60% возгораний, которые привели к уничтожению жилых домов и построек.»

На тушение лесных пожаров в этом сезоне готовы привлечь более трех тысяч человек и более полутора тысяч единиц техники. В апреле провели тренировку сотрудников парашютно-десантной пожарной службы с вертолета Ми-8. На мероприятия по охране, защите лесов и тушение лесных пожаров выделили почти 550 миллионов рублей из бюджетов разных уровней