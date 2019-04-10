Пять машин скорой медицинской помощи получила Ангарская городская больница.
17:23, 10 апреля 2019 г.
Пять машин скорой медицинской помощи получила Ангарская городская больница. Новые автомобили оснащены современным мобильным оборудованием. Это акушерский набор, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляция легких.
Оборудование в новых каретах "скорой помощи" позволит проводить реанимацию пострадавших даже в пути. Кстати, бригады медиков будут выезжать на этих машинах в том числе на ДТП на автотрассу "Сибирь". На приобретение машин потратили 14 миллионов рублей из областного бюджета.