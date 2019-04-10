Спортобзор 17:20, 10 апреля 2019 г.



Дзюдоисты Приангарья стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований в Хабаровске. Бахриддин Муминов занял третье место в весовой категории до 60 килограммов. Победителем стал уроженец Черемхово Семен Курташов, сейчас он выступает за Кемеровскую область. Спортсмен из Приангарья Давид Габаидзе выиграл бронзовую награду в весовой категории до восьмидесяти одного килограмма. В соревнованиях приняли участие более ста дзюдоистов из 26 регионов России.

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Чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт» проходят в спорткомплексе «Байкал-Арена». За медали борются более шестисот сильнейших спортсменов из восьми федеральных округов. На чемпионате и первенстве России по кикбоксингу спортсмены могут выполнить нормативы мастера спорта России, кандидата в мастера спорта и иных спортивных разрядов. Также проходит отбор в сборную команду страны, которая в в ноябре примет участие в чемпионате мира по кикбоксингу. Соревнования в спорткомплексе «Байкал-Арена» завершатся 13 апреля.

Братчанка Дарья Неспанова заняла второе место на всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте «Надежды России». Еще один спортсмен из Братска Виталий Комсиков подтвердил выполнение норматива мастера спорта России. Он стал четвертым в прыжках на двойном минитрампе. Соревнования проходили в начале апреля в Раменском в Московской области.