Подозреваемых в серии угонов автомобилей задержали в Иркутске. 17:14, 10 апреля 2019 г.



Подозреваемых в серии угонов автомобилей задержали в Иркутске. Двое молодых людей попались на очередном преступлении. В полицию обратился мужчина, у него угнали ГАЗель с улицы Лермонтова. Буквально через несколько часов сотрудники правоохранительных органов нашли автомобиль на берегу Ангары и задержали предпологаемых угонщиков.

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Ими оказались два студента одного из колледжей. Позже установили причастность молодых людей к еще 8 угонам машин в Свердловском районе. Злоумышленники похищали в основном отечественный автопром, катались на машинах, а затем оставляли их в разных частях города. Все угнанные автомобили передали владельцам. А на любителей покататься на чужих машинах завели уголовное дело.