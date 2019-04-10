Ухудшение погоды ожидается в Иркутской области вечером 10 апреля 17:06, 10 апреля 2019 г.



Ухудшение погоды ожидается в Иркутской области вечером 10 апреля. В четверг погода тоже будет нестабильной. Синоптики прогнозируют усиление западного и северо-западного ветра, порывы могут достигать 20 м/с, местами пройдет мокрый снег.

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На дорогах возможен снежный накат и гололедица. Водителям нужно быть внимательными, особенно на участках со снегоуборочной техникой. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо обращаться по телефонам службы спасения 112 и оперативного дежурного Упрдор «Прибайкалье».