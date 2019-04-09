20 крышек канализационных колодцев украли в Ангарске 17:18, 09 апреля 2019 г.



За один день в Ангарске украли сразу 20 крышек канализационных колодцев. Кража произошла на участке улиц от Маяковского до Иркутской. Это были 10 крышек люков водоканала и 10 люков ангарских теплосетей.

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Пропажа нашлась в одном из пунктов приема металлолома поселка Майск. Три крышки были разбиты. Колодцы закрыли временными бетонными заглушками. Взамен испорченных крышек предприятию необходимо купить новые. Стоимость этого комплекта почти 6 тысяч рублей. Теперь “ангарскому водоканалу” пришлось купить 30 антивандальных люков, сообщает администрация Ангарского городского округа.