Спортобзор 17:11, 09 апреля 2019 г.



Спортсменки Приангарья успешно выступили на чемпионате России по спортивной аэробике.На первенстве России среди девушек первое место в дисциплине «Гимнастическая платформа» заняли Полина Русецкая, Полина Попова, Владислава Ворфоломеева.

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Серебряными призерами в этой же дисциплине стали Марина Конюшевская, Альбина Ленивая, Татьяна Абакумова, Анна Попова Чемпионат и первенство России по спортивной аэробике проходили в Екатеринбурге. Горнолыжница из Байкальска Варвара Ворончихина стала абсолютной чемпионкой финального этапа Кубка Европы по горнолыжному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. На этих соревнованиях Варвара Ворончихина завоевала четыре золотые медали. По итогу финального этапа Кубка Европы российская команда завоевала 23 медали и выиграла общекомандный зачет соревнований, опередив сборную Норвегии. Соревнования проходили с 1 по 4 апреля в Швеции и собрали спортсменов из шести стран.Василий Каверин выиграл серебряную медаль на IV международном турнире по боксу среди юниоров. Первый бой он уверенно выиграл у боксера из Франции, затем одержал победу над спортсменом из Болгарии. В финале он уступил американцу. В целом сборная команда России на этом международном турнире завоевала семь медалей, из них две золотые, три серебряные и две бронзовые награды.Турнир проходил в Болгарии.