Школу по самбо планируют открыть в Иркутске 11:33, 02 апреля 2019 г.



Школу по самбо планируют открыть в Иркутске. Ходить на тренировки в нее смогут около семисот человек. Филиалы обучающего заведения будут работать в 10 муниципальных образованиях.

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Кроме того, в Иркутске планируют построить «Спортивно-зрелищный комплекс для самбо, дзюдо и спортивной борьбы». Сейчас подбирается земельный участок для строительства. Современный спортивный комплекс должен стать площадкой, на которой можно будет проводить тренировки и организовывать соревнования международного уровня по разным видам борьбы. Самбо в Иркутской области занимаются более 1200 спортсменов.