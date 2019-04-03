Школу по самбо планируют открыть в Иркутске. Ходить на тренировки в нее смогут около семисот человек. Филиалы обучающего заведения будут работать в 10 муниципальных образованиях.
Кроме того, в Иркутске планируют построить «Спортивно-зрелищный комплекс для самбо, дзюдо и спортивной борьбы». Сейчас подбирается земельный участок для строительства. Современный спортивный комплекс должен стать площадкой, на которой можно будет проводить тренировки и организовывать соревнования международного уровня по разным видам борьбы. Самбо в Иркутской области занимаются более 1200 спортсменов.