Спортобзор 11:26, 02 апреля 2019 г.



Иркутянка Полина Антипина заняла третье место на чемпионате России по плаванию среди лиц с поражением опорно двигательного аппарата. Спортсменка взяла бронзу на дистанции 50 метров вольным стилем.

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Соревнования прошли в конце марта в Краснодаре. Сейчас Полина готовится к летнему чемпионату России, который будет отборочным на соревнования в Европе. Иркутский спортсмен Дмитрий Никифоров занял второе место на турнире по русским шашкам. Всероссийские соревнования проводились по двум программам – классической и молниеносной. Дмитрий Никифоров завоевал серебро в молниеносной программе в которой учавствовали 36 спортсменов. В классической программе иркутянин стал четвертым.