9 иркутских семей получили сертификаты на покупку жилья 11:04, 02 апреля 2019 г.



29 иркутских семей получили сертификаты на покупку жилья. Они - участники городской программы «Молодым семьям – доступное жилье». Деньги можно потратить на приобретение квартиры или строительство дома.

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До 40 процентов затрат компенсирует государство. Документы на квартиры вручил глава города Дмитрий Бердников. До конца года благодаря государственной поддержке ещё 72 молодых семьи Иркутска смогут улучшить свои жилищные условия.Так, в 2016 поддержку получили 32 семьи, в 2018 — 63, а в нынешнем — уже 29. За три года на реализацию этой федеральной программы городские власти выделили более 93 миллионов рублей.