9 иркутских семей получили сертификаты на покупку жилья
11:04, 02 апреля 2019 г.
29 иркутских семей получили сертификаты на покупку жилья. Они - участники городской программы «Молодым семьям – доступное жилье». Деньги можно потратить на приобретение квартиры или строительство дома.
До 40 процентов затрат компенсирует государство. Документы на квартиры вручил глава города Дмитрий Бердников. До конца года благодаря государственной поддержке ещё 72 молодых семьи Иркутска смогут улучшить свои жилищные условия.Так, в 2016 поддержку получили 32 семьи, в 2018 — 63, а в нынешнем — уже 29. За три года на реализацию этой федеральной программы городские власти выделили более 93 миллионов рублей.