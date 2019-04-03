В Иркутске общегородской субботник пройдет 27 апреля 10:51, 02 апреля 2019 г.



В Иркутске стартовал месячник саночистки города. Во всех районах проведут уборку, озеленение и благоустройство. Всего мэрия запланировала более ста мероприятий. Завершится месячник общегородским субботником, который пройдет 27 апреля.

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Администрация призывает жителей города и организации выйти на уборку своих дворов, территорий предприятий. Уже закуплен нужный инвентарь. Приведут в порядок прибрежные зоны, парки, скверы, территории садоводств, гаражных кооперативов. Специалисты проведут формовочную обрезку деревьев и кустарников. На дорогах проведут ямочный ремонт, нанесут разметку, отремонтируют, помоют и покрасят ограждения.