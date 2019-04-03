Сезон активности клещей открыт 10:33, 02 апреля 2019 г.



С начала сезона 19 человек пострадали от укусов клещей в Иркутской области. У одного клеща обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза. В 2018 году зарегистрировано более 17 тысяч случаев присасывания клещей.

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Заболеваемость в прошлом году вирусным клещевым энцефалитом выросла практически на 10% , на столько же - боррелиозом клещевым сибирским тифом – на треть. Самым клещеопасным местом около Иркутска является территория вдоль Байкальского тракта, Четверть всех особей — переносчики заболеваний. Зараженных клещей много в районе Пивоварихи, вдоль тракта вБольшое Голоустное и вдоль железной дороги по направлению Иркутск – Слюдянка.