Дачу иркутского архитектора Владимира Рассушина в Усолье-Сибирском включили в реестр памятников истории и культуры. 15:06, 02 апреля 2019 г.



Дачу иркутского архитектора Владимира Рассушина в Усолье-Сибирском включили в реестр памятников истории и культуры. На его территории запрещается капитальное строительство, проведение строительных работ, которые не связаны с сохранением памятника

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В начале двадцатого века Владимир Рассушин купил несколько участков и построил деревянный дом с колоннами и верандой. Территория усадьбы была благоустроена: возле дома разбит сад с тремя беседками и фонтаном. В советское время в доме был штабм красногвардейцев, общежитие и детский санаторий. В конце 1990-х дом архитектора был объявлен объектом культурного наследия и поставлен на государственную охрану.

В 2015 году активисты привлекали внимание властей к сохранению памятника. Усадьба была на грани исчезновения, здание разбирали на дрова, территорию использовали как свалку.