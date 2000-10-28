Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» покинули четыре игрока 09:52, 01 апреля 2019 г.



Иркутский хоккейный клуб «Байкал-Энергия» покинули четыре игрока. У хоккеистов в конце месяца истёк срок действия контрактов. Это полузащитники Евгений Шадрин и Антон Филимонов, а также нападающий Артём Фероян. Они не получили предложения от клуба.

Защитник Виталий Денисов не воспользовался предложением клуба. Полузащитник Евгений Шадрин провёл более двухсот матчей в течение 10 сезонов, забил 30 мячей. По два сезона отыграли в составе команды Виталий Денисов 66 матчей - 19 мячей и Артём Фероян 43 матча - шесть мячей.В прошедшем сезоне «Байкал-Энергия» осталась без медалей чемпионата России по хоккею с мячом. Сначала бело-синие выбыли из борьбы за «золото», проиграв серию плей-офф «СКА-Нефтянику». В серии игр за третье место сильнее оказался «Уральский Трубник».