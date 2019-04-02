5 театральных коллективов Иркутской области примут участие в конкурсе региональных театров "Полюс. Золотой сезон" 09:45, 01 апреля 2019 г.



Пять театральных коллективов Иркутской области примут участие в конкурсе региональных театров "Полюс. Золотой сезон". Среди участников - центр "Новая Драма", камерный театр "Подвал", иркутский "Аистенок", Черемховский драматический театр и студия "Девятая идея". Всего на конкурс поступило двадцать шесть заявок из Иркутской области, Красноярского края, республики Саха Якутия и Магаданской области.

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