Иркутская область будет участвовать в 6 федеральных нацпроектах «Экология». 09:34, 01 апреля 2019 г.



Иркутская область будет участвовать в шести федеральных нацпроектах «Экология».«Сохранение озера Байкал»,«Чистый воздух»,«Чистая страна»,«Комплексная система обращения с ТКО»,«Сохранение уникальных водных объектов»,«Чистая вода»

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Проект рассчитан на пять лет. На их реализацию правительство Иркутской области планирует потратить 57 миллиардов рублей, из них 48 – средства федерального бюджета. В проект включили в том числе реконструкцию канализационных очистных сооружений города Иркутска, берегоукрепление озера Байкал в Листвянке, ликвидацию отходов Байкальского ЦБК