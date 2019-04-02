Иркутская область будет участвовать в 6 федеральных нацпроектах «Экология».
09:34, 01 апреля 2019 г.
Иркутская область будет участвовать в шести федеральных нацпроектах «Экология».«Сохранение озера Байкал»,«Чистый воздух»,«Чистая страна»,«Комплексная система обращения с ТКО»,«Сохранение уникальных водных объектов»,«Чистая вода»
Проект рассчитан на пять лет. На их реализацию правительство Иркутской области планирует потратить 57 миллиардов рублей, из них 48 – средства федерального бюджета. В проект включили в том числе реконструкцию канализационных очистных сооружений города Иркутска, берегоукрепление озера Байкал в Листвянке, ликвидацию отходов Байкальского ЦБК