Иркутский областной суд вынес приговор банде "черных риелторов" 16:53, 01 апреля 2019 г.



Иркутский областной суд вынес приговор банде "черных риелторов", орудовавших в районе Ново-Ленино более 10 лет назад. Жертвами преступников стали неблагополучные жители окраины города.

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В ходе расследования выявили факты совершения "черными риелторами" семи убийств и 19-ти мошенничеств. Следователи по уголовному делу допросили более двухсот человек, провели около сорока судебных экспертиз. Материалы уголовного дела составили сто пять томов. Главаря банды приговорили к 23 годам тюрьмы, основной исполнитель убийств получил пожизненное лишение свободы, еще один участник группировки получил 8 лет лишения. Единственная в преступной группировке женщина — 5 лет тюрьмы.