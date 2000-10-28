Компания "Ангара" отказывается от лицензий 15:14, 29 марта 2019 г.



Страховая компания "Ангара" решила сдать все имеющиеся лицензии, включая лицензию на обязательное страхование владельцев транспортных средств из-за трудностей с выплатой неустоек. Огромные долги были получены вместе с портфелем "Уралсиба", у которой в 2017 году компания приобрела пакет ОСАГО - сообщил вице-президент "Ангары" Роман Цуркан.

В январе компания уже остановила продажу полисов обязательного страхования автогражданской ответственности. Общие выплаты компании за 2018 год превысили 2,5 миллиарда рублей. При этом за прошлый год компанией было заключено 33 тысячи договоров электронных полисов ОСАГО и выдано 252 тысячи «бумажных» полисов.