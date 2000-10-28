В Тулунском районе построят новый мост 15:00, 29 марта 2019 г.



В Тулунском районе построят новый мост через реку Ия. К возведению приступят в 2019 году, работы займут три года. Об этом сообщили в районной администрации. Девять лет назад в Тулунском районе прошли сильные паводки.

Подтопило многие населенные пункты, стихия разрушила дороги и мосты. В том числе автомобильный переезд в поселке Октябрьский-2. В настоящее время жители населённого пункта пользуются паромом. В период ледостава и ледохода Октябрьский-2, чье население составляет чуть больше двухсот человек, остается фактически оторванным от цивилизации.