В Иркутской области идет активная подготовка к весенне-полевым работам 14:54, 29 марта 2019 г.



В Иркутской области стартуют посевные. Специалисты управления сельского хозяйства подготовили план проведения весенне-полевых работ. Закупили уже 133 тысячи тонн семян. 20 семеноводческих хозяйств региона подготовили более 20 000 тонн семян высшей репродукции.

Также предприятия области закупили минеральные удобрения. Сейчас завезли 20 000 тонн удобрений, это на 2000 тонн больше, чем в прошлом году. Идет подготовка сельхоз техники. Позаботились и о топливе.

Илья Сумароков , министр сельского хозяйства Иркутской области: «Губернатор принял решение о выделении дополнительно 250 миллионов рублей на проведение полевых работ в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы.

В этом году одна из главных задач произвести 904 тысячи тонн зерна, это на 4 процента больше уровня прошлого года. Также планируют собрать не менее 110 тысяч тонн овощей, почти 400 тысяч тонн картофеля. В этом году на 10 тысяч гектаров увеличат посевную площадь под масличную культуру.