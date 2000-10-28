Клещевой сезон начался в Иркутской области 14:52, 29 марта 2019 г.



Сезон активности клещей начался. На сегодняшний день за медицинской помощью по поводу укусов обратились 19 человек. При исследовании у одного клеща обнаружили возбудитель боррелиоза.

По итогам прошлого года наиболее неблагополучные районы Иркутска - микрорайоны Ершовкий и Юбилейный, предместье Радищева и район Лисихинского парка. В преддверии эпидемиологического сезона самое время вспомнить о том, что профилактические прививки являются наиболее надёжным и долговременным способом защиты.

Ирина Чумаченко, начальник отдела санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Иркутской области: «Чтобы не придумывали, ничего надёжнее, ничего долговременнее прививки против вирусного клещевого энцефалита пока не изобрели».

Прививки против клещевого энцефалита можно проводить в течение всего года, но закончить вакцинацию следует за две недели до выхода в очаг инфекции. Кроме того специалисты советуют помнить о мерах профилактики при выезде за город, в лес и на дачные участки.