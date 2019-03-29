Передвижная выставка "Сирийский перелом" прибудет в Иркутск 4 апреля 16:37, 28 марта 2019 г.



4 апреля в Иркутск прибудет передвижная выставка "Сирийский перелом". Она приурочена к семьдесят четвертой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспонаты размещаются на открытых железнодорожных платформах.

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Это трофейная техника и вооружение, отбитое в Сирии у незаконных формирований. В одном из вагонов развернут выставку военных художников и фотографов. Также в поезде будет работать магазин «Военторг», где можно будет приобрести товары с символикой российской армии и памятные сувениры с логотипом акции.

Лускань Александр, заместитель военного комиссара Иркутской области: «Целью акции является масштабная демонстрация успехов Вооруженных сил Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики в борьбе с международным терроризмом».

Агитпоезд «Сирийский перелом» стартовал из Москвы. В общей сложности он пройдет 28 000 км, сделав при этом остановки на вокзалах шестидесяти городов. Выставка откроется на станции "Иркутск пассажирский" в следующий четверг в 10 утра.