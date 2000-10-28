В Ботаническом саду открылась выставка исчезающих растений "Спасенные редкости" 16:34, 28 марта 2019 г.



В Ботаническом саду ИГУ открылась выставка «Спасённые редкости». Представлены более 50-ти видов редких и исчезающих растений: золотистая фуксия, большое количество эндемиков, аспидистры, несколько видов бигоний, тилландсии и эхмеи.

Наталья Гончаренко, начальник отдела экопросвещения: «Задача ботанических садов всего мира - сохранение в культуре в искусственной среде в ботаническом саду тех растений, которым угрожает гибель в естественной среде. Сохраняются они для того, чтобы этот тип и вид растения хоть где-то выжил и потом, увеличив численность, можно было бы вернуть его обратно в природу. Такие потери катастрофичны, они крайне негативно влияют на общий экологический баланс. И, естественно, этого допустить нельзя».

Многие из представленных растений занесены в красную книгу. Это Типлансия - Диера растёт в горах во Вьетнаме. Есть и разновидности Пеларгонии. Это растение «житель» Южной Африки, называют в народе подагрическим, так как ствол похож на последствия "болезни королей". А этот вид произрастает в скалах на острове святой Елены, где отбывал ссылку Наполеон. Выставка продлится две недели. Потом растения переедут в теплицы, где для них создадут комфортные условия.