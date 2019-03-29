Выставка старинных музыкальных инструментов откроется в Краеведческом музее 16:28, 28 марта 2019 г.



Струны, клавиши и не только. Выставка с таким названием открывается в иркутском краеведческом музее в пятницу, двадцать девятого марта. Старинные музыкальные инструменты - корабельное фортепиано середины девятнадцатого века, духовые инструменты буддийских монахов и легендарный электроорган "Хаммонд" - вот лишь малая часть экспозиции.

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Иркутский рок-музыкант и звукорежиссер Слава Танкин покажет свою коллекцию музыкальных инструментов, которая включает в себя такие культовые для ценителей экземпляры, как электрогитара "Фендер Стратокастер". В день открытия выставки состоится концерт иркутских рок-музыкантов.

Константин Поздняков, директор группы "Млечный путь": «Самое главное могу сказать, что вот "Млечный путь" будет выступать в своем самом боевом составе. И с клавишами, и с флейтой. И, не так часто "Млечный путь", старейшая группа города, выступает. И мы еще будет выступать девятого апреля на трибьюте, на концерте памяти Вадика Мазитова».

Выставка будет проходить в музейной студии Иркутского краеведческого музея с 29 марта по 11 июля.