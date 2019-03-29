Спортобзор 16:22, 28 марта 2019 г.



28 марта в спортивном комплексе "Байкал-Арена" стартовал открытый чемпионат Иркутской области по многоборью памяти Валерия Авербуха. Программа соревнований включает в себя семиборье для юношей и пятиборье для девушек.

К cожалению ваш браузер не поддерживает HTML5 видео в WebM с VP8 или MP4 с H.264.

Всего пять возрастных категорий, а также выступления ветеранов легкой атлетики. В чемпионате принимают участие спортсмены из Иркутска, Ангарска, Шелехова и других городов области.

Десять медалей завоевали иркутские спортсмены на Всероссийских играх карате. Три золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали - такой итог выступлений нашей команды на соревнованиях в Москве. Золотые медали достались Александру Сизых, Марине Тимофеевой и Денису Рыкову. Президент Иркутской областной федерации каратэ, Андрей Масюков, также выступая на соревнованиях, завоевал бронзу в категории ветеранов старше сорока пяти лет. Победители и призеры турнира войдут в состав сборной страны для участия в Кубке мира, который пройдет в ноябре 2019 года в Японии.