Заявки на проведение ямочного ремонта принимают в Октябрьском районе 16:19, 28 марта 2019 г.



Заявки на проведение ямочного ремонта принимают в Октябрьском округе Иркутска. Для этого нужно сделать фотографию участка дороги, который требует ремонта, и отправить на почту администрации округа.

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Специалисты выберут самые опасные ямы для первоочередных работ. Уже подали заявки на ямочный ремонт двадцати улиц. В этом году в Октябрьском округе отремонтируют 7 километров дорог. В их числе участок на улице Депутатской - от Советской до Волжской, на Ширямова - от Дорожной до аэропорта, на Пискунова - от Красноярской до КПП.